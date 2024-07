Résultat des législatives 2024 à Coulon (79510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait monter la gauche à Coulon La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a récolté un peu plus de 28% des suffrages au niveau national contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. L'avance apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Coulon, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 30,25% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 48,25% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Coulon ? Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression à Coulon ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la municipalité.

20:29 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Reste maintenant à découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Avec 28,29% à Coulon, le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avait en revanche été placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Coulon, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 51,75% contre 48,25% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Coulon ? Bastien Marchive (Divers centre) a réuni 39,42% des votes à Coulon dimanche 30 juin, au soir du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Nathalie Lanzi (Front populaire) captait 30,25%. A la troisième place, Dorothée Champeau (Rassemblement National) récupérait 27,66% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, Bastien Marchive glanant cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Le défi de la participation scruté attentivement à Coulon L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Comme noté dans le précédent post, la participation au premier round des législatives à Coulon a atteint 75,68%, plus forte de 20 points que celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 55,8% des inscrits sur les listes électorales de Coulon (79) avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 56,34% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Coulon ? À Coulon, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Coulon était de 75,68%. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 80,88% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection, contre une participation de 78,92% au deuxième tour, ce qui représentait 1 449 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,41% au premier tour et 50,68% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Coulon ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Coulon Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Coulon révèlent des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,55% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 75 hab/km² et 44,37% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 978 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,28%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,56%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Coulon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,8% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.