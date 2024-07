Résultat des législatives 2024 à Villiers-en-Plaine (79160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Villiers-en-Plaine, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va obligatoirement marquer ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a obtenu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Villiers-en-Plaine, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 24,56% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 25,29% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Villiers-en-Plaine Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette législative à l'échelle locale. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à Villiers-en-Plaine entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Quel score final pour la majorité au second tour à Villiers-en-Plaine ? Il s'agit à ce stade de savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Villiers-en-Plaine offrait en revanche 26,46% pour Bastien Marchive des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 25,29% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (51,53% contre 48,47% pour LFI-PS-PC-EELV). Bastien Marchive remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Que peuvent signifier les résultats de dimanche dernier pour Villiers-en-Plaine ? Bastien Marchive (Divers centre) a réuni 41,22% des votes à Villiers-en-Plaine le 30 juin, lors du premier tour de la législative. Dorothée Champeau (Rassemblement National) décrochait 32,78%. De son côté, Nathalie Lanzi (Front populaire) glanait 24,56% des électeurs. C'est aussi Bastien Marchive qui arrivait en tête dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Villiers-en-Plaine ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Villiers-en-Plaine a diminué de 20 points, atteignant 28,22%. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 48,77% des inscrits sur les listes électorales de Villiers-en-Plaine. Le taux d'abstention était de 46,38% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Villiers-en-Plaine Ce 7 juillet, lors des législatives à Villiers-en-Plaine, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 28,22%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,94% au premier tour. Au deuxième tour, 52,08% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Villiers-en-Plaine ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 262 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,06% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,94% au premier tour. Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Villiers-en-Plaine.

17:29 - Les données démographiques de Villiers-en-Plaine révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Villiers-en-Plaine sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,18%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (80,17%) souligne le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 623 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,78%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Villiers-en-Plaine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,67% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.