Résultat des législatives 2024 à Saint-Gelais (79410) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 30,91% et 35% à Saint-Gelais lors de ce second tour Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Gelais, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 30,91% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 31,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 47,58% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN à Saint-Gelais lors des législatives ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Gelais ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Reste à ce stade à savoir si la tendance au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Lors des législatives il y a deux ans, François Charron (Nupes) l'emportait au premier tour dans la ville de Saint-Gelais, obtenant 31,04% des votes sur place. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (52,42% contre 47,58% pour Nupes). C'est en revanche Bastien Marchive (Ensemble !) qui prenait l'avantage cette fois, avec 52,42%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,58%.

20:05 - À Saint-Gelais, les résultats des législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Grâce à 40,12% des voix, Bastien Marchive (Divers centre) a pris la tête à Saint-Gelais, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er tour des législatives. Nathalie Lanzi (Front populaire) et Dorothée Champeau (Rassemblement National) suivaient en récupérant respectivement 30,91% et 26,15% des votants dans la ville. Bastien Marchive était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Saint-Gelais ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Dimanche dernier, 74,67% des électeurs de Saint-Gelais ont fait le déplacement lors du premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 57,24% des personnes en capacité de voter à Saint-Gelais s'étaient en effet rendues aux urnes. Le taux de participation était de 54,48% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 74,67% de participation lors du 1er tour des élections législatives à Saint-Gelais Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Saint-Gelais, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la localité, dimanche, 25,33% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,77% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 15,8% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,71% au premier tour et 45,16% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Gelais ? Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Gelais ?

17:29 - Saint-Gelais : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Gelais déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 124 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 4,53%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (7,24%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 943 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,01%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,45%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,99%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Gelais, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.