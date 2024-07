Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin-le-Cloud (79450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-Aubin-le-Cloud ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Aubin-le-Cloud, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 24,41% des votes dans la localité. Un score en hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Saint-Aubin-le-Cloud en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Saint-Aubin-le-Cloud ? Se tourner vers l'entre-deux tours de 2022 semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Les législatives à l'époque à Saint-Aubin-le-Cloud bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats LREM qui rassembleront 25,55% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Au second round,c'est en revanche François Charron (LFI-PS-PC-EELV) qui remportera le plus de votes, avec 51,61% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,39%.

20:05 - Quel verdict dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Saint-Aubin-le-Cloud ? Grâce à 37,85% des votes, Bastien Marchive (Divers centre) a pris la tête à Saint-Aubin-le-Cloud, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Dorothée Champeau (Rassemblement National) captait 35,16%. A la troisième place, Nathalie Lanzi (Nouveau Front populaire) ramassait 24,41% des votants. Bastien Marchive était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Aubin-le-Cloud ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Aubin-le-Cloud a diminué de 19 points, atteignant 30,48%. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 49,07% au niveau de Saint-Aubin-le-Cloud (79). Le taux d'abstention était de 48,87% il y a cinq ans. Pour information, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Aubin-le-Cloud ? À Saint-Aubin-le-Cloud, la participation est immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. Les résidents de Saint-Aubin-le-Cloud ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,52%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,65% au premier tour et 48,81% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,74% au sein de la ville. La participation était de 74,94% au second tour, ce qui représentait 1 008 personnes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet ramener les citoyens de Saint-Aubin-le-Cloud vers les urnes.

17:29 - Saint-Aubin-le-Cloud aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Saint-Aubin-le-Cloud peut-elle affecter les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,22%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,91%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 706 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,55%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,64%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Aubin-le-Cloud mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,69% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.