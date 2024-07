Résultat des législatives 2024 à Niort : les premiers chiffres du 2e tour

À Niort, l'un des facteurs importants des législatives 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Le taux de votants à Niort pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,23%, dimanche dernier. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,09% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 75,18% au premier tour, c'est-à-dire 29 542 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,51% au premier tour et 50,95% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages combinée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Niort.

17:29 - Niort : élections législatives et dynamiques démographiques

A la mi-journée des élections législatives, Niort apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 59 309 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 4 145 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 37 778 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (28,9%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 4 000 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2540,91 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Niort manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.