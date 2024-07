Résultat des législatives 2024 à Saint-Pardoux-Soutiers (79310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Pardoux-Soutiers, quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Le matelas s'avère important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Pardoux-Soutiers, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,85% des votes dans la localité. Une évolution de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Saint-Pardoux-Soutiers ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant localement pour cette élection du Parlement français 2024. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages arrachés par le parti à Saint-Pardoux-Soutiers s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Assez pour anticiper un ancrage durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce soir Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution des scores au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Lors des législatives il y a deux ans, Bastien Marchive l'emportait déjà au premier tour dans la ville de Saint-Pardoux-Soutiers, cumulant 24,06% des voix sur place. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Bastien Marchive (LREM) finalement en tête localement, avec 53,71%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,29%.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes au 2e tour des législatives à Saint-Pardoux-Soutiers ? Selon les projections en nombre de sièges publiées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait gagner moins de 250 sièges au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Le 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Pardoux-Soutiers ont préféré Bastien Marchive (Divers centre), qu'ils ont gratifié de 37,64% des bulletins de vote. Dorothée Champeau (Rassemblement National) captait 32,58%. Ensuite, Nathalie Lanzi (Union de la gauche) obtenait 26,85% des votants. Bastien Marchive était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - À Saint-Pardoux-Soutiers, la participation du 1er tour dépasse celle des européennes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Saint-Pardoux-Soutiers, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 31,95%, moins élevé que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 378 personnes en âge de voter à Saint-Pardoux-Soutiers, 51,6% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 48,73% pour le scrutin de 2019. Pour information, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 68,05% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 à Saint-Pardoux-Soutiers Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Saint-Pardoux-Soutiers ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Saint-Pardoux-Soutiers a atteint 31,95%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,2% au premier tour et 55,22% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,25% des électeurs de la localité. L'abstention était de 20,15% au premier tour. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Pardoux-Soutiers ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Pardoux-Soutiers : un éclairage démographique Comment les habitants de Saint-Pardoux-Soutiers peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec 46,47% de population active et une densité de population de 46 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 6,13% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 628 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,60%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pardoux-Soutiers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,7% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.