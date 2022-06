Résultat de la législative à Charmes-sur-Rhône : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Charmes-sur-Rhône sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Charmes-sur-Rhône. En direct 17:51 - La Nupes aux abonnés absents dans la localité dimanche dernier Un total de 24,1% des voix pouvait être espéré pour le bloc de gauche avant ces législatives à Charmes-sur-Rhône. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (officiellement) dans la circonscription, ce chiffre a très probablement alimenté la candidature de gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Charmes-sur-Rhône ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays dissimulent quelquefois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Charmes-sur-Rhône. La candidature Divers gauche a obtenu 29,24% des voix au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 27,56% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National recueille 24,86% des voix. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives à Charmes-sur-Rhône ? Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 53,59% des personnes en capacité de voter à Charmes-sur-Rhône avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'observation des résultats des derniers scrutins permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,89% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,45% au premier tour, soit 1890 personnes. 10:30 - C'est reparti à Charmes-sur-Rhône ! On peut choisir jusqu'à 18 heures Le vote a débuté depuis quelques heures à Charmes-sur-Rhône et il y a encore de la marge pour faire son choix lors de ce second volet, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés il y a sept jours sont toujours présents pour le climax des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Charmes-sur-Rhône - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Charmes-sur-Rhône aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Hervé Saulignac Divers gauche Céline Porquet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Charmes-sur-Rhône - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Charmes-sur-Rhône

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charmes-sur-Rhône Hervé Saulignac (Ballotage) Divers gauche 38,28% 29,24% Céline Porquet (Ballotage) Rassemblement National 23,32% 24,86% Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,12% 27,56% Michel Valla Divers droite 10,34% 7,36% Marie Élisabeth Flach Reconquête ! 3,79% 4,56% Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche 1,78% 1,40% Boris Tzaprenko Ecologistes 1,60% 1,30% Erick Le Loher Droite souverainiste 1,53% 1,49% Pascal Chambonnet Divers extrême gauche 1,13% 1,02% Clara Madeira Régionaliste 1,12% 1,21% Participation au scrutin Circonscription Charmes-sur-Rhône Taux de participation 51,06% 46,41% Taux d'abstention 48,94% 53,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 2,17% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,63% Nombre de votants 40 492 1 105

Législatives 2022 à Charmes-sur-Rhône : les enjeux

Les électeurs de Charmes-sur-Rhône (07) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 27,95% des voix au premier tour à Charmes-sur-Rhône, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,33% et 14,73% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Charmes-sur-Rhône gratifié de 53,79% des suffrages, abandonnant par conséquent 46,21% des suffrages à Marine Le Pen. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?