Résultat de la législative à Château-Chinon (Ville) : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Château-Chinon (Ville) dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Château-Chinon (Ville) sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Château-Chinon (Ville). En direct 18:40 - La coalition LFI-PS-EELV si proche à Château-Chinon (Ville) Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Château-Chinon (Ville), le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème volet des législatives 2022. Son postulant a donc ce 19 juin. Ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or à Château-Chinon (Ville), Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 24,6%, 1,2%, 3,61% et 4,41% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 33,82% à Château-Chinon (Ville) pour ces élections légilsatives. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Château-Chinon (Ville) ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 33,53% des voix le 12 juin dernier pour le premier tour de la législative. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 27,78% des voix. A la troisième position, la candidature Rassemblement National reçoit 26,19% des suffrages. 13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, 1097 personnes aptes à voter à Château-Chinon (Ville) avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 54,33%). Le taux de participation était de 49,68% au dernier round. 10:30 - Le second round des législatives a lieu à Château-Chinon (Ville) Pour ce deuxième round des élections législatives de 2022 à Château-Chinon (Ville), l'unique bureau de vote (Salle du Conseil) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Château-Chinon (Ville) aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Guibert Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Château-Chinon (Ville)

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-Chinon (Ville) Julien Guibert (Ballotage) Rassemblement National 27,87% 26,19% Patrice Perrot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,83% 33,53% Marie Anne Guillemain (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,38% 27,78% Christophe Deniaux Les Républicains 10,84% 3,37% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,04% 2,98% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 3,17% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,14% 1,39% Heloïse Megy Ecologistes 1,52% 1,59% Participation au scrutin Circonscription Château-Chinon (Ville) Taux de participation 53,00% 49,26% Taux d'abstention 47,00% 50,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 3,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05% 1,32% Nombre de votants 42 278 532

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Château-Chinon (Ville). Patrice Perrot a obtenu 34% des voix. Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julien Guibert (Rassemblement National) captent respectivement 28% et 26% des votes. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 49% (548 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Château-Chinon (Ville). Les électeurs de 241 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre.

Législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Château-Chinon (Ville) (58120) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 26% des votes au premier tour à Château-Chinon (Ville), devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 25% des votes. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52% des voix face à Marine Le Pen (48%).