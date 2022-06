Résultat des législatives à Château-Chinon (Ville) - Election 2022 (58120) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville)

Le résultat des élections législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Château-Chinon (Ville) a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Château-Chinon (Ville), les habitants rattachés à la 2ème circonscription de la Nièvre ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Patrice Perrot a accumulé 34% des voix. Il arrive devant Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julien Guibert (Rassemblement National) qui recueillent 28% et 26% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Nièvre, 241 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. La participation s'établit à 49% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Nièvre.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-Chinon (Ville) Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 26,19% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 33,53% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 27,78% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 3,37% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 2,98% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 3,17% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 1,39% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 1,59% Participation au scrutin Circonscription Château-Chinon (Ville) Taux de participation 53,04% 49,26% Taux d'abstention 46,96% 50,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 3,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 1,32% Nombre de votants 42 304 532

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Château-Chinon (Ville) sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Quel résultat aux législatives de Château-Chinon (Ville) pour le bloc LFI-PS-EELV ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives, à Château-Chinon (Ville) comme dans toute la France. Cet électorat représentait 24,6% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,2% et 3,61% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 29,41% à Château-Chinon (Ville) pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Château-Chinon (Ville) dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Château-Chinon (Ville) cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 26,47% des suffrages. Derrière, se trouvait Emmanuel Macron à 25,13%, puis Jean-Luc Mélenchon à 24,6% et Éric Zemmour à 6,28%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Château-Chinon (Ville) ? À Château-Chinon (Ville), l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces législatives. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient entre autres éloigner les habitants de Château-Chinon (Ville) des urnes. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,81% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,68% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter à l'occasion des législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) ? Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Durant les dernières législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 50,32% au premier tour des votants de Château-Chinon (Ville). Le taux d'abstention était de 45,67% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Château-Chinon (Ville), il reste encore du temps pour se prononcer sur les 8 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit moins que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1074 inscrits de Château-Chinon (Ville) ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle du Conseil).

Législatives 2022 à Château-Chinon (Ville) : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Château-Chinon (Ville) (58120) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 26% des votes au premier tour à Château-Chinon (Ville), devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 25% des votes. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52% des voix face à Marine Le Pen (48%).