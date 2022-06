Résultat de la législative à Château-Landon : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Château-Landon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Château-Landon. En direct 17:31 - La candidature Rassemblement National plébiscitée lors du premier tour Le 12 juin dernier au soir du 1er tour, les électeurs de Château-Landon ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a amassé 27,36% des suffrages. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent dans l'ordre 25,9% et 19,71% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Château-Landon ? Au cours des dernières années, les 3001 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 2151 électeurs de Château-Landon s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 45,33%), à comparer avec un taux de participation de 38,12% pour le round numéro deux. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. 10:30 - Le second tour est lancé à Château-Landon ! Les éléments de contexte de ce second volet des législatives à Château-Landon sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Château-Landon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Château-Landon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Marie-Pierre Molina Nouvelle union populaire écologique et sociale Frédéric Valletoux Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Château-Landon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Château-Landon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-Landon Frédéric Valletoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,76% 19,71% Marie-Pierre Molina (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,02% 25,90% Ivanka Dimitrova Rassemblement National 18,57% 27,36% Isoline Garreau Les Républicains 14,54% 13,06% Guillaume Cazauran Reconquête ! 6,18% 5,07% Loïc Rousselle Ecologistes 4,38% 3,38% Franck Delalande Ecologistes 2,02% 1,69% Laurent Castellan Droite souverainiste 1,63% 1,24% Élodie Broch Divers extrême gauche 0,84% 1,35% Stéphanie Faury Divers extrême gauche 0,75% 0,79% Sandrine Papin Divers 0,31% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Château-Landon Taux de participation 50,43% 42,83% Taux d'abstention 49,57% 57,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 1,09% Nombre de votants 40 308 917

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Château-Landon. Au sein de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne, les 2141 électeurs de Château-Landon ont penché pour la candidate Rassemblement National. Les électeurs des 71 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Château-Landon ? Ivanka Dimitrova a accumulé 27% des voix. Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 26% et 20% des suffrages. La participation parmi les habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 43%, ce qui représente 917 votants.

Législatives 2022 à Château-Landon : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30.90% des voix au premier tour à Château-Landon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.85% et 21.35% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Château-Landon avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 51.22% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 48.78% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Château-Landon seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Vers quel candidat iront-ils ?