Résultat des législatives à Château-Landon - Election 2022 (77570) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Château-Landon

Le résultat des élections législatives 2022 à Château-Landon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-Landon Frédéric Valletoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,76% 19,71% Marie-Pierre Molina (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,02% 25,90% Ivanka Dimitrova Rassemblement National 18,57% 27,36% Isoline Garreau Les Républicains 14,54% 13,06% Guillaume Cazauran Reconquête ! 6,18% 5,07% Loïc Rousselle Ecologistes 4,38% 3,38% Franck Delalande Ecologistes 2,02% 1,69% Laurent Castellan Droite souverainiste 1,63% 1,24% Élodie Broch Divers extrême gauche 0,84% 1,35% Stéphanie Faury Divers extrême gauche 0,75% 0,79% Sandrine Papin Divers 0,31% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Château-Landon Taux de participation 50,43% 42,83% Taux d'abstention 49,57% 57,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 1,09% Nombre de votants 40 308 917

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Château-Landon. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Château-Landon. Les électeurs de 71 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention s'établit à 57% des électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne (1 224 non-votants). A l'échelle de la ville, Ivanka Dimitrova a collecté 27% des suffrages. Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent dans l'ordre 26% et 20% des suffrages.

Législatives 2022 à Château-Landon : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30.90% des voix au premier tour à Château-Landon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.85% et 21.35% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Château-Landon avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 51.22% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 48.78% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Château-Landon seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Vers quel candidat iront-ils ?