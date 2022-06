En direct

19:43 - Quel résultat aux législatives de Châteaugay pour la coalition insoumise ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Châteaugay comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait atteint 18,05% des suffrages en avril dernier dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,69% et 2,19% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 24,93% à Châteaugay pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Châteaugay ? La majorité présidentielle a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Châteaugay au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. A la dernière présidentielle, à Châteaugay, Emmanuel Macron finissait en tête avec 30,55% des voix, devant Marine Le Pen à 22,49%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,05% et Éric Zemmour à 6,43%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces élections législatives à Châteaugay Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Châteaugay, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé russo-ukrainien est par exemple capable de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Châteaugay. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 19,84% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Châteaugay ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 54,5% des personnes en capacité de participer à une élection à Châteaugay avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 47,51% pour le dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.