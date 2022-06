Résultat de la législative à Châteauneuf-de-Gadagne : en direct

12/06/22 11:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Châteauneuf-de-Gadagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Les législatives se terminent à 18 heures à Châteauneuf-de-Gadagne Les éléments clés de ces législatives 2022 à Châteauneuf-de-Gadagne sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un nombre d'impétrants au-dessus de celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Châteauneuf-de-Gadagne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste Sophia Albert Ecologistes Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche Stanislas Rigault Reconquête ! Bénédicte Auzanot Rassemblement National Sébastien Duchemin Droite souverainiste Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joséfa Leon Ecologistes Elisabeth Amoros Les Républicains Eric Guillaumin Divers centre François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale Agnès Piller Ecologistes Germain Gaiffe Divers

Législatives 2022 à Châteauneuf-de-Gadagne : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Châteauneuf-de-Gadagne (84) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28% des voix au premier tour à Châteauneuf-de-Gadagne. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Châteauneuf-de-Gadagne avec 56% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité de l'Assemblée au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?