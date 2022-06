Résultat des législatives à Châteauneuf-du-Pape - Election 2022 (84230) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Châteauneuf-du-Pape est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative à Châteauneuf-du-Pape. La candidate Rassemblement National arrache la première place chez les 1496 citoyens inscrits dans la 4ème circonscription du Vaucluse résidant à Châteauneuf-du-Pape. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 4ème circonscription du Vaucluse : 47 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative. L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Vaucluse atteint 47%, ce qui représente 698 non-votants. Marie-France Lorho a enregistré 40% des voix. Elle devance Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 30% et 12% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Châteauneuf-du-Pape Marie-France Lorho Rassemblement National 41,01% 40,31% Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,27% 29,78% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,14% 12,07% Roger Rossin Les Républicains 7,67% 11,68% Betty Carvou Ecologistes 2,59% 2,57% Anne-Marie Hautant Régionaliste 1,49% 0,64% Marc Governatori Ecologistes 1,46% 1,41% Nicolas Petillot Divers extrême gauche 1,18% 0,39% Alexandre Rigord Ecologistes 1,09% 1,16% Jean-Marie Wailly Divers 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Châteauneuf-du-Pape Taux de participation 46,68% 53,34% Taux d'abstention 53,32% 46,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13% 2,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,25% Nombre de votants 42 197 798

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29,0% des suffrages au premier tour à Châteauneuf-du-Pape. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 25,6% et 14,9% des suffrages. Le choix des habitants de Châteauneuf-du-Pape était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (50,3% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 49,7% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Châteauneuf-du-Pape (84) seront invités à participer aux législatives comme partout en France.