Résultat de la législative à Châteauneuf-en-Thymerais : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Châteauneuf-en-Thymerais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Châteauneuf-en-Thymerais. En direct 17:26 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Châteauneuf-en-Thymerais ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale masquent parfois des réalités locales délicates, comme par exemple à Châteauneuf-en-Thymerais. Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour, les citoyens de Châteauneuf-en-Thymerais ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 31,63% des suffrages. En seconde position, la candidature Les Républicains recueille 30,11% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 14,78% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Châteauneuf-en-Thymerais Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 44,6% des électeurs inscrits à Châteauneuf-en-Thymerais avaient pris part au scrutin. Au cours des dernières années, les 2628 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 25,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 24,22% au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections à Châteauneuf-en-Thymerais, c'est pour ce dimanche soir ! L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Châteauneuf-en-Thymerais et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen lors de cette seconde manche, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours là pour la fin des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Châteauneuf-en-Thymerais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Châteauneuf-en-Thymerais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Olivier Marleix Les Républicains Aleksandar Nikolic Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Châteauneuf-en-Thymerais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Châteauneuf-en-Thymerais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Châteauneuf-en-Thymerais Olivier Marleix (Ballotage) Les Républicains 28,37% 30,11% Aleksandar Nikolic (Ballotage) Rassemblement National 24,50% 31,63% Kévin Boëté Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,65% 14,50% Maxime David Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,39% 14,78% Agnès d'Amilly Reconquête ! 3,00% 2,49% Sylvie Castro Ecologistes 2,59% 1,66% Yassin Chaary Divers extrême gauche 1,96% 0,41% Pierre-Marcel Reignier Ecologistes 1,58% 0,97% Emeline Luzeau Droite souverainiste 1,13% 1,10% Béatrice Jaffrenou Divers extrême gauche 1,07% 1,52% Adrien Denis Divers extrême gauche 0,67% 0,83% Emmanuelle Kraemer Divers extrême gauche 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Châteauneuf-en-Thymerais Taux de participation 43,60% 44,60% Taux d'abstention 56,40% 55,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23% 2,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,27% Nombre de votants 32 721 744

Le résultat de l' élection législative à Châteauneuf-en-Thymerais a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les 1668 citoyens de la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir et résidant à Châteauneuf-en-Thymerais. Dans la commune, Aleksandar Nikolic a réuni 32% des votes. Il arrive devant Olivier Marleix (Les Républicains) et Maxime David (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 30% et 15% des votes. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 89 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention atteint 55% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir.

Législatives 2022 à Châteauneuf-en-Thymerais : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 36.84% des votes au premier tour à Châteauneuf-en-Thymerais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 23.19% et 16.69% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Châteauneuf-en-Thymerais avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 58.00% des votes, laissant donc 42.00% des votes à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.