Résultat de la législative à Châteauneuf-sur-Isère : en direct

12/06/22 10:56

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Châteauneuf-sur-Isère ( Drôme ) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour à Châteauneuf-sur-Isère, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ex-député européen avaient obtenu 27% et 14% des suffrages. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en empochant 51% des voix face à Marine Le Pen (49%). Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?