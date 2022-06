Résultat de la législative à Châtonnay : en direct

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Châtonnay, qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,41% au niveau de la commune. L'abstention était de 22,24% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives, un élément important à Châtonnay ?

Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 61,05% des électeurs de Châtonnay avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 54,01% au second round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.