Résultat des législatives 2024 à Châbons (38690) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Châbons, quels seront les reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle nationale sont porteurs. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Châbons, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,71% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Châbons Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Châbons ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection localement, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être une chance de s'imposer. Lors des dernières législatives à Châbons, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,52% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 26,92% pour Dominique Dichard (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (59,10%). C'est donc Yannick Neuder (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN jusqu'ici A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Châbons ont plébiscité Benoît Auguste (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,86% des votes. Un score qui lui a permis de ressortir devant Yannick Neuder (Les Républicains) et Dominique Dichard (Nouveau Front populaire) avec respectivement 28,29% et 20,71% des votants. Benoît Auguste était aussi en tête dans la 7ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Châbons : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 2 219 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En comparaison des européennes de cette année, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Châbons s'est réduite de 18 points, atteignant 26,45%. Début juin, pendant le scrutin européen, 44,47% des électeurs de Châbons (38) avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 45,89% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Châbons ? À Châbons, le niveau de participation est l'un des facteurs clés du scrutin législatif. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 73,55%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,49% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 79,41% au premier tour, soit 1 242 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,33% au premier tour et 48,51% au deuxième tour. La crise de confiance dans les partis politiques pourrait en effet ramener les électeurs de Châbons dans les bureaux de vote.

17:29 - Le poids démographique et économique de Châbons aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Châbons, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 969 logements pour 2 171 habitants, la densité de la ville est de 115 hab par km². Ses 144 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 617 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,28%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,23%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 362 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Châbons manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.