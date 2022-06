Résultat de la législative à Chavanoz : en direct

19:23 - Que vont choisir les supporters de gauche à Chavanoz ?

Les inscrits de Chavanoz avaient offert 24,83% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,23% et 1,24% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 29,3% à Chavanoz pour ce premier tour des élections législatives.