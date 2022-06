Résultat de la législative à Chazay-d'Azergues : 2e tour en direct

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays ont souvent tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Chazay-d'Azergues. Dimanche 12 juin pour le premier round, les électeurs de Chazay-d'Azergues ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 31,25% des voix. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 27,72% et 19,13% des voix.

13:30 - À Chazay-d'Azergues, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention

Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 47,22% au sein de Chazay-d'Azergues au second round, en d’autres termes 1552 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.