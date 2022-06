En direct

19:29 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Chazay-d'Azergues ? Les électeurs de Chazay-d'Azergues avaient accordé 13,86% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,0% et 1,34% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 22,2% à Chazay-d'Azergues pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Chazay-d'Azergues ? Avec 37,89% des suffrages, à Chazay-d'Azergues, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 17,65%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,86% et Éric Zemmour à 9,24%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler ce paysage à Chazay-d'Azergues au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Chazay-d'Azergues ? L'une des clés des élections législatives sera immanquablement l'abstention à Chazay-d'Azergues. Les jeunes générations expriment couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,16% des électeurs de la localité. L'abstention était de 17,52% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Chazay-d'Azergues en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 55,13% des personnes habilitées à participer à une élection à Chazay-d'Azergues s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 47,22% pour le dernier round.