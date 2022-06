Résultat des législatives à Clamecy - Election 2022 (58500) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Clamecy

Le résultat des élections législatives 2022 à Clamecy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat de l'élection législative à Clamecy a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 2368 électeurs de Clamecy inscrits dans la 2ème circonscription de la Nièvre. Marie Anne Guillemain a effectivement réuni 28% des voix. Elle devance Julien Guibert (Rassemblement National) et Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 24% et 23% des suffrages. L'abstention atteint 55% des citoyens enregistrés dans les listes électorales dans la commune pour la 2ème circonscription de la Nièvre (1 061 votants). Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de la Nièvre, 241 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clamecy Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 23,52% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 23,23% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 28,46% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 16,17% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 2,32% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 1,94% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 2,42% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 1,94% Participation au scrutin Circonscription Clamecy Taux de participation 53,04% 44,81% Taux d'abstention 46,96% 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 1,32% Nombre de votants 42 304 1 061

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Clamecy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Du côté de la Nupes, les 21,65% de Mélenchon à Clamecy augurent un score élevé Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Clamecy, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 21,65% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,23% et 2,39% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 27,27% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Clamecy. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Clamecy ? La majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Clamecy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 25,86% des voix à Clamecy, lors du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du FN s'était hissée à 26,12% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,65% (contre 22%). 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Clamecy À Clamecy, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Clamecy (58500). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 35,4% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 32,81% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Clamecy aux législatives ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 46,53% au premier tour des électeurs de Clamecy, contre une participation de 42,25% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Clamecy ? Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er tour des législatives 2022 à Clamecy, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Se trouvent en lice 8 candidats dans l'unique circonscription de la cité (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Clamecy : les enjeux

Les habitants de Clamecy prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 26% des suffrages au premier tour à Clamecy. La finaliste malheureuse de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 22% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 56% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des suffrages.