Résultat de la législative à Coarraze : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Avec 32,01% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Coarraze dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round de l'élection législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 29,98% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National reçoit 16,07% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

Avec un score de 32,01% des suffrages au 1er tour à Coarraze, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce deuxième épisode des élections législatives. Son candidat a donc ce dimanche. Ce score est néanmoins à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 20,44%, 4,29%, 3,04% et 4,21% il y a deux mois. Autrement dit une réserve de voix de 31,98% du côté de la gauche.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Coarraze. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix auprès des 1642 habitants de Coarraze votant dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Cécile Faure a ainsi collecté 32% des votes dans la localité. Jean-Paul Mattei (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 30% des voix. Enfin, Frédérique Joint (Rassemblement National) recueille 16% des voix. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 89 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le niveau de l'abstention s'établit à 48% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (780 non-votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français. Quel prétendant favoriseront-ils ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26,05% des suffrages au premier tour à Coarraze. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,22% et 20,44% des suffrages. Le choix des citoyens de Coarraze était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58,27% des votes), abandonnant donc à Marine Le Pen 41,73% des voix. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?