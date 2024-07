Résultat des législatives 2024 à Ger (64530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se transférer les 19,05% de la gauche à Ger ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés à l'échelle nationale sont encourageants. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Ger, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,05% des votes dans la commune. Un score en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Ger en 2 ans Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour ces élections législatives. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de ces législatives 2024 localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a l'espoir de gagner. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche dans la commune de Ger à l'époque, lors des élections législatives, avec 16,55% au premier tour, contre 45,40% pour Jean-Paul Mattei (LREM). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (62,43% contre 37,57% pour Nupes). Jean-Paul Mattei conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à Ger pour le RN au second tour ? Grâce à 37,95% des votes, Monique Becker (Rassemblement National) a pris la tête à Ger, le 30 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Jean-Paul Matteï (Majorité présidentielle) et Julien Brunel (Front populaire) avec 35,19% et 19,05% des votants. Monique Becker était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques dans son ensemble, avec cette fois 31,14%, devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Ger ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? À Ger, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 s'élevait à 23,07%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 1 803 inscrits sur les listes électorales à Ger, 37,33% étaient en effet restés chez eux. L'abstention était de 44,64% en 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Ger peut-elle augmenter au 2e tour des législatives 2024 ? À Ger, l'une des clés du scrutin législatif est l'abstention. Dans la commune, 23,07% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,73% au premier tour. Au second tour, 46,97% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Ger aujourd'hui ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 770 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,19% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 15,54% au premier tour.

17:29 - Ger : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment la population de Ger peut-elle impacter le résultat des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,29% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2427,34 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 985 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,17%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ger mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,01% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.