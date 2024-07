Résultat des législatives 2024 à Asson (64800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Asson, que vont choisir les supporters de la gauche ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,53% des suffrages à Asson. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Asson en 2 ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement 2024. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Asson entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel au second tour à Asson ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera ainsi très observé. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Asson avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 31,15%, alors que le RN sera distancé à 20,04%. Sur la commune d'Asson, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie lors du second tour, avec 55,74% contre 44,26% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Selon les projections en nombre de sièges communiquées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes garderaient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Monique Becker (Rassemblement National) a collecté 36,13% des suffrages à Asson dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour des législatives. Jean-Paul Matteï (Ensemble pour la République) et Julien Brunel (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant 24,03% et 21,53% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Monique Becker glanant cette fois 31,14%, devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Asson au niveau de l'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Asson était de 76,12%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 58,92% des inscrits sur les listes électorales d'Asson avaient en effet participé au vote. La participation était de 57,33% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Asson ? Ce dimanche, lors des législatives à Asson, qu'en est-il de la participation ? Asson a enregistré une participation de 76,12%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,47% au premier tour et 56,84% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Asson ce soir ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,25% au niveau de la ville. La participation était de 80,92% au second tour, ce qui représentait 1 340 personnes.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Asson Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Asson, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 999 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 125 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,76%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 37,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 47,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 768,01 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Ainsi, Asson incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.