Résultat des législatives 2024 à Assat (64510) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Assat comme objectif ? Une autre interrogation de ces élections est celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. L'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Assat, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,6% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 26,07% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,75% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le RN à Assat lors des législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN se montre déjà puissante à Assat entre le score du mouvement en 2022 (12,14%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,27%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, loin des 89 de l'époque. Assez pour annoncer un ancrage durable du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel au second tour à Assat ? Reste désormais à découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Assat, déjà couverte par la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, avait aussi vu le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 34,40%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera derrière à 12,14%. Sur la commune d'Assat, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, avec 53,25% contre 46,75% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Assat ? Grâce à 30,01% des votes, Jean-Paul Matteï (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants à Assat, dimanche 30 juin dernier lors du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Julien Brunel (Front populaire) et Monique Becker (Rassemblement National) avec 28,6% et 26,27% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Monique Becker qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 31,14% devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%. De quoi esquisser un match différent aux électeurs de la zone au second tour.

19:21 - Le défi de la participation analysé attentivement à Assat Au cours des précédentes consultations politiques, les 2 092 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En comparaison avec les européennes de début juin, la participation lors du premier round des législatives 2024 à Assat s'est renforcée, s'élevant à 77,12%. Début juin, durant le scrutin européen, 1 627 personnes aptes à voter à Assat s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 56,98%), à comparer avec une participation de 58,25% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Assat, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives sera un élément décisif À Assat, l'abstention est l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Assat s'élevait à 22,88%. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,95% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 14,58% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,18% au premier tour. Au deuxième tour, 44,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Assat aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à pousser les électeurs d'Assat à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux d'Assat : tour d'horizon démographique Dans les rues d'Assat, les élections sont en cours. Avec ses 2 042 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 154 entreprises, Assat est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,78%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,42% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 5,6%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2612,44 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, à Assat, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.