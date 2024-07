Résultat des législatives 2024 à Ousse (64320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Ousse, que vont décider les électeurs du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,68% des suffrages à Ousse. Une progression en comparaison des 25,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Ousse L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on extrapole la progression du Rassemblement national lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grattés par les lepénistes à Ousse s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Suffisamment pour acter une implantation durable du parti sur place, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant au second tour Le nombre de votes du RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection des députés au niveau local, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de s'imposer. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville d'Ousse, obtenant 19,64% des votes sur place, contre 33,24% pour Jean-Paul Mattei (La République en Marche). Sur la commune d'Ousse, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, avec 51,98% contre 48,02% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Déjà 34,37% pour le RN à Ousse aux élections législatives Pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les habitants d'Ousse ont préféré Monique Becker (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 34,37% des votes. Jean-Paul Matteï (Ensemble pour la République) et Julien Brunel (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,53% et 26,68% des votants à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Monique Becker glanant cette fois 31,14%, devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%.

19:21 - Résultats des élections à Ousse : quelles conclusions tirer de la participation ? Au fil des dernières années, les 1 716 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Ousse, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 75,5%, plus élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 60,34% des électeurs d'Ousse. La participation était de 59,08% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Ousse ? L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif est sans nul doute le niveau d'abstention. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Ousse s'élevait à 75,5%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,29% au premier tour et 53,55% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,36% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 82,03% au premier tour, soit 1 105 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles serait notamment en mesure d'inciter les électeurs d'Ousse à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les données démographiques d'Ousse révèlent les tendances électorales Quel portrait faire d'Ousse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 663 habitants répartis dans 700 logements, cette commune présente une densité de 374 hab par km². Avec 84 entreprises, Ousse permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 29,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 178,03 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ousse, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.