En direct

19:57 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Colpo ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Colpo comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,91% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,63% et 1,46% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 25% à Colpo pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Colpo ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures s'appliqueront sans doute sur les législatives à Colpo dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Colpo, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote de la dernière élection avec 30,48% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 27,41%. Arrivaient ensuite, avec 17,91%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,63%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Colpo ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera la participation à Colpo. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet modifier la stratégie de vote des citoyens de Colpo (56390). Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 20,42% des électeurs inscrits dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,41% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Colpo ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 54,69% des inscrits sur les listes électorales de Colpo avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 44,65% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.