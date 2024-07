Résultat des législatives 2024 à Bréhan (56580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bréhan, qui vont choisir les électeurs de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent la semaine dernière à Bréhan. Le binôme Rassemblement National s'assurait la première place au premier tour, avec 42,75 % des bulletins. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Nicole Le Peih (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par le RN à Bréhan Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 21 points à Bréhan entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut donc pas exclure, selon les reports de voix, que le RN termine vainqueur à Bréhan ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour la majorité aux législatives à Bréhan ? Au niveau local, le résultat du RN lors de ces législatives 2024 sera ainsi très analysé. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a la possibilité de gagner. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Bréhan, grattant 21,83% des voix sur place, contre 27,32% pour Benoît Quéro (Les Républicains). Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 65,90% contre 34,10% pour les perdants. Mais c'est Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui l'emportait cette fois, avec 65,90%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,10%.

20:05 - Quel score à Bréhan pour le Rassemblement national aux élections législatives ? A en croire les études publiées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait rafler moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Grâce à 42,75% des suffrages, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris la tête à Bréhan, le 30 juin pour le premier round de l'élection législative. Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Soizic Perrault (Divers droite) suivaient en captant respectivement 27,39% et 12,8% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Antoine Oliviero qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Bréhan ? L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. À Bréhan, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 69,94%, plus élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 720 personnes aptes à voter à Bréhan s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 54,19%). La participation était de 54,65% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Bréhan, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention La participation est indéniablement l'une des clés des élections législatives. L'abstention a atteint 30,06% à Bréhan lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 675 personnes en âge de voter dans la ville, 20,62% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,67% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,17% au premier tour. Au deuxième tour, 50,95% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bréhan aujourd'hui ? Les jeunes générations affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Bréhan ?

17:29 - Comment la composition démographique de Bréhan façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bréhan, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 288 habitants répartis dans 1 105 logements, cette ville présente une densité de 44 hab par km². L'existence de 115 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2068,01 €/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Bréhan écrit une nouvelle page de l'histoire française.