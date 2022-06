Résultat de la législative à Condé-sur-l'Escaut : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Condé-sur-l'Escaut sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Condé-sur-l'Escaut ? Le président avait obtenu 17,07% des voix à Condé-sur-l'Escaut, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait atteint 36,3% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 28,1% (contre 21,95%). Les indications nationales des dernières semaines viendront sans doute infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Condé-sur-l'Escaut dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Condé-sur-l'Escaut ? À Condé-sur-l'Escaut, l'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux de participation. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 025 personnes en âge de voter dans la commune, 39,62% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 38,87% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à de faire baisser la participation à Condé-sur-l'Escaut (59163). 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Condé-sur-l'Escaut va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette ville lors des scrutins antérieurs ? En 2017, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 33,99% au premier tour des votants de Condé-sur-l'Escaut. Le taux de participation était de 32,27% au deuxième round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des élections à Condé-sur-l'Escaut Pour ces législatives à Condé-sur-l'Escaut, les 6 bureaux de vote (de Hôtel de Ville à Gpe Scol Hameau de Macou) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 6025 électeurs à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement moins que dans le reste du pays en moyenne.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Condé-sur-l'Escaut comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 21ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Edith Weisshaupt Divers extrême gauche Ludovic Aubry Ecologistes Béatrice Descamps Divers droite Elisabeth Serralta Droite souverainiste Laurent Lasselin Divers droite Corinne Lairé Reconquête ! Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Océane Valentin Rassemblement National

Législatives 2022 à Condé-sur-l'Escaut : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36,3% des votes au premier tour à Condé-sur-l'Escaut. L'ex-députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 28,1% et 17,1% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Condé-sur-l'Escaut avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 60,2% des suffrages, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 39,8% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les électeurs de Condé-sur-l'Escaut prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.