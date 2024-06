Résultat des législatives à Vieux-Condé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Vieux-Condé pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vieux-Condé, le binôme Nupes avait en effet glané 29,22% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 5,35% à Vieux-Condé. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 9,24% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 8,67% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Vieux-Condé Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais quelques grandes lignes émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 46% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du RN à Vieux-Condé au début du mois Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui s'est tenu il y a peu. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vieux-Condé, à 53,56%, soit 1692 voix. Le RN devançait alors Manon Aubry à 9,24% et Léon Deffontaines à 8,67%.

14:32 - Vieux-Condé avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Vieux-Condé avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La patronne de l'ancien Front national terminait avec 42,76% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 20,51% et 15,91% des voix. La quatrième place était pour Fabien Roussel, avec 7,44% des suffrages pour sa part. Rebelotte au 2e tour face à Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 67,29% contre 32,71%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Vieux-Condé. On retrouvait en effet Guillaume Florquin en tête au premier tour, avec 38,69% dans la ville, qui faisait partie de la 20ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 51,91%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,09%.

11:02 - Comment la composition démographique de Vieux-Condé façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Vieux-Condé, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,62% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 922 habitants/km² et 41,02% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 134 €/an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (19,27%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,96%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vieux-Condé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 41,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Vieux-Condé : analyse du niveau de participation aux élections législatives À Vieux-Condé (59690), la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 66,4% au premier tour. Au deuxième tour, 65,65% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 35,16% des électeurs de l'agglomération, contre une abstention de 35,49% au deuxième tour.