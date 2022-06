Résultat de la législative à Condé-sur-Vire : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Condé-sur-Vire ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,46% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Condé-sur-Vire il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,28% et 2,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 18,75% à Condé-sur-Vire pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Condé-sur-Vire, des sondages aussi parlants qu'en France ? A la dernière élection présidentielle, à Condé-sur-Vire, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 36,66% des voix, devant Marine Le Pen à 26,28%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 13,46% et Valérie Pécresse à 4,66%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines infléchiront peut-être cette donne à Condé-sur-Vire dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Condé-sur-Vire ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'abstention à Condé-sur-Vire. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 3 241 personnes en âge de voter au sein de la localité, 81,93% étaient allées voter. La participation était de 80,72% au premier tour, c'est-à-dire 2 616 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Condé-sur-Vire (50420).

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Condé-sur-Vire en 2017 ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Pendant les dernières élections législatives, 3 165 personnes aptes à voter à Condé-sur-Vire avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,23%), contre une participation de 48,63% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.