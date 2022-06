Résultat de la législative à Conlie : 2e tour en direct

En direct

18:39 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la commune ? La proportion des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera un des paramètres de ces législatives à l'échelle nationale. Le candidat LFI avait obtenu 14,37% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 13,44%, 2,85%, 1,77% et 0,98% il y a deux mois. La coalition de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 19,04% à Conlie pour ce premier tour.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Conlie ? Au soir du 1er tour de la législative, le 12 juin dernier, les habitants de Conlie ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a réuni 27,86% des suffrages. La candidature Les Républicains obtient 23,46% des suffrages. La candidature Rassemblement National reçoit 21,85% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Conlie L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes législatives, le taux de participation représentait 47,68% dans la commune de Conlie au deuxième round, en d’autres termes seulement 658 votants s'étaient déplacés dans leur bureau de vote. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour.