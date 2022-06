Résultat de la législative à Conques-sur-Orbiel : 2e tour en direct

Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 50,7% des personnes en âge de voter à Conques-sur-Orbiel avaient boudé les urnes. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,97% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,01% au premier tour.

Avec 35,06% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Conques-sur-Orbiel le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 26,94% des voix. A la 3e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 21,29% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31,9% des suffrages au premier tour à Conques-sur-Orbiel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 19,5% et 18,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Conques-sur-Orbiel avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 58,2% des suffrages, laissant ainsi 41,8% des suffrages à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quel prétendant à l'hémicycle les électeurs votant à Conques-sur-Orbiel fixeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?