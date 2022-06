Résultat de la législative à Conques-sur-Orbiel : en direct

En direct

19:23 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Conques-sur-Orbiel ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,49% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Conques-sur-Orbiel en avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,61% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 23,06% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Conques-sur-Orbiel ? À Conques-sur-Orbiel, Marine Le Pen finissait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 31,91% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 19,51%. On trouvait plus loin, avec 18,49%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,5%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être transformer ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des élections législatives à Conques-sur-Orbiel À Conques-sur-Orbiel, l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives. L'inflation qui alourdit les finances des familles, combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Conques-sur-Orbiel. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,97% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 20,01% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Conques-sur-Orbiel à l'occasion des élections législatives 2022 ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Au moment des élections législatives de 2017, 1 759 inscrits sur les listes électorales de Conques-sur-Orbiel avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,77%). Le taux de participation était de 44,34% au deuxième tour. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.