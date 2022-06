Résultat des législatives à Corzé - Election 2022 (49140) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Corzé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Corzé. À Corzé, les électeurs rattachés à la 3ème circonscription du Maine-et-Loire ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Corzé. Les citoyens de 39 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Véronique Roudévitch a accumulé 34% des votes à l'échelle de la ville. Simon Holley (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 23% des suffrages. A la 3e position, Bernard Lahondès (Rassemblement National) décroche 17% des voix. La participation parmi les habitants figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire s'établit à 51%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Corzé Anne-Laure Blin Les Républicains 24,73% 16,09% Véronique Roudévitch Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 34,49% Bernard Lahondès Rassemblement National 22,01% 17,10% Simon Holley Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,65% 23,33% Charles Babinet Reconquête ! 2,92% 3,62% David Robert Parti radical de gauche 2,83% 2,75% Sylvie Baveret Droite souverainiste 1,43% 1,74% Patricia Peillon Divers extrême gauche 1,24% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Corzé Taux de participation 47,68% 50,71% Taux d'abstention 52,32% 49,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 3,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,42% Nombre de votants 34 596 716

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Corzé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Que vont décider les électeurs de gauche à Corzé ? Dans l'unique bureau de vote de Corzé, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 19,58% des suffrages le 10 avril dernier. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,69% et 2,26% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,95% à gauche (sans compter les voix Mélenchon). 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Corzé ? Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place au dernier rendez-vous présidentiel à Corzé avec 32,76% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 21,66%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,58% et Yannick Jadot à 5,69%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront probablement la situation lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives à Corzé À Corzé, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 402 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,17% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,76% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Corzé, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément fort Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 1 286 inscrits sur les listes électorales à Corzé, 54,59% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 43,16% au round numéro deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Corzé ? 8 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Corzé ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau d'impétrants inférieur à celui du reste du pays. Et les 1402 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner le bureau de vote et faire leur choix pour ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à Corzé : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Corzé (49) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 33% des voix au premier tour à Corzé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 22% et 20% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Corzé avec 63% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?