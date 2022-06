Résultat de la législative à Cousances-les-Forges : 2e tour en direct

En direct

18:48 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a 7 jours dans la ville ? Le poids des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés reste un des enjeux de ces législatives 2022 au niveau national. Cet électorat représentait 9,74% des suffrages à Cousances-les-Forges dimanche dernier. Ce score est toutefois à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 11,29%, 2,93%, 1,15% et 1,15% en avril. Ce sont donc 16,52% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Cousances-les-Forges.

15:30 - La candidature Rassemblement National en tête à Cousances-les-Forges Dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour, les électeurs de Cousances-les-Forges ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 50,6% des suffrages. La candidature Divers droite récupère 17,26% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 13,5% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés.

13:30 - Le score de l'abstention à l'occasion du 2ème tour des législatives, un élément essentiel à Cousances-les-Forges ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Pendant les élections législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 59,74% dans la commune de Cousances-les-Forges au premier tour. L'abstention était de 51,92% au round numéro deux.