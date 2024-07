Résultat des législatives 2024 à Bar-le-Duc : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Bar-le-Duc : une analyse socio-démographique

Dans la ville de Bar-le-Duc, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03% et une densité de population de 658 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2084,5 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 4 630 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,71%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bar-le-Duc mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,68% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.