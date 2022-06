Résultat des législatives à Cousances-les-Forges - Election 2022 (55170) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cousances-les-Forges

Le résultat des élections législatives 2022 à Cousances-les-Forges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Meuse

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Meuse

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cousances-les-Forges Brigitte Gaudineau (Ballotage) Rassemblement National 30,43% 50,60% Bertrand Pancher (Ballotage) Divers droite 30,19% 17,26% Olivier Guckert Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,49% 9,74% Sandrine Raffner Kiefer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,38% 13,50% Arnaud Chapon Reconquête ! 3,56% 4,79% Nathalie Thiébaut-Lamy Ecologistes 1,75% 1,20% Blaise Tymen Divers extrême gauche 1,27% 0,85% Sylvie Mariage Droite souverainiste 1,22% 1,20% Bruno Caille Régionaliste 0,52% 0,85% Melika Bensaid Régionaliste 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cousances-les-Forges Taux de participation 48,53% 48,18% Taux d'abstention 51,47% 51,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,67% Nombre de votants 36 706 595

Le résultat de l'élection législative 2022 à Cousances-les-Forges a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les électeurs votant dans la 1ère circonscription de la Meuse et résidant à Cousances-les-Forges. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de la Meuse, 244 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. A l'échelle de la commune, Brigitte Gaudineau a obtenu 51% des suffrages. Elle devance Bertrand Pancher (Divers droite) et Sandrine Raffner Kiefer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 17% et 14% des voix. Le niveau de la participation représente 48% des habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Meuse (640 non-votants).

Législatives 2022 à Cousances-les-Forges : les enjeux