Résultat de la législative à Crespin : en direct

12/06/22 11:23

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 42,2% des votes au premier tour à Crespin. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,6% et 18,6% des votes. Le choix des administrés de Crespin était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (64,4% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 35,6% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Crespin ( Nord ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?