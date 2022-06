Résultat des législatives à Criel-sur-Mer - Election 2022 (76910) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Les électeurs de Criel-sur-Mer ( Seine-Maritime ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Criel-sur-Mer, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. Le choix des votants de Criel-sur-Mer était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (55% des votes), cédant ainsi à Emmanuel Macron 45% des votes.