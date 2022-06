Résultat des législatives à Crossac - Election 2022 (44160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Crossac

Le résultat des élections législatives 2022 à Crossac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat du premier round de l'élection législative à Crossac est connu. Dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, les habitants de Crossac se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 25 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 55%, ce qui représente 1 240 non-votants. Veronique Mahé a ainsi réuni 31% des votes dans la commune. Laurence Le Page (Rassemblement National) et Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 23% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Crossac Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,26% 31,11% Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,48% 19,49% Laurence Le Page Rassemblement National 15,96% 22,93% Bertrand Plouvier Les Républicains 13,22% 5,05% Jean-Yves Gontier Divers centre 9,96% 6,16% Laurent Gaudeau Reconquête ! 5,16% 2,63% Alain Seillé Ecologistes 3,35% 4,75% Gaël Bourdeau Droite souverainiste 1,64% 1,41% Martine Aury Divers droite 1,51% 2,73% Marie-France Belin Divers extrême gauche 1,28% 2,83% Donatienne Jossic Ecologistes 1,15% 0,91% Olivier Boutry Divers 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Crossac Taux de participation 50,95% 44,86% Taux d'abstention 49,05% 55,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,50% Nombre de votants 59 767 1 009

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Crossac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Crossac ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,64% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Crossac il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,45% et 1,82% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,27% à gauche de l'échiquier (en plus du vote Mélenchon). 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Crossac ? Le chef de l'Etat avait obtenu 26,39% des voix à Crossac, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen se hissait à 25,51% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,64% (contre 21,95%). Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ces équilibres à Crossac, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Crossac reste la participation Le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur clé des élections législatives 2022 à Crossac. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,34% au niveau de la commune. L'abstention était de 22,1% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement modifier la stratégie de vote des électeurs de Crossac (44160). 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Crossac aux élections législatives ? L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières élections législatives, 48,49% des électeurs de Crossac avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 39,19% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Crossac ? Si vous êtes toujours dans le doute concernant les 12 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Crossac, prenez le temps de consulter les programmes. Les 2 bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Crossac : les enjeux

Les citoyens de Crossac (44) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26% des votes au premier tour à Crossac. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 23% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Crossac avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 53% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 47% des suffrages.