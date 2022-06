Résultat de la législative à Dachstein : 2e tour en direct

19/06/22 18:51

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Dachstein sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Dachstein. En direct 18:51 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a 7 jours dans la cité ? Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 23,26% à Dachstein avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a atteint 16,72% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine à Dachstein. Ce qui avait mis la Nupes en retrait. 15:30 - À Dachstein, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont souvent tendance à dissimuler des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Dachstein. Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les citoyens de Dachstein ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 28,59% des votes. La candidature Rassemblement National glane 20,16% des voix. A la troisième position, la candidature Les Républicains décroche 19,53% des votes. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives 2022 à Dachstein ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 77,26% au premier tour, ce qui représentait 1135 personnes. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 56,19% des personnes habilitées à participer à une élection à Dachstein avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Dachstein ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine s'opposent dans l'unique circonscription de Dachstein ce dimanche, pour le 2e tour de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures réduit. Les 1469 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et se prononcer pour le second tour.

Résultats des législatives 2022 à Dachstein - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Dachstein aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Louise Morel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Frédéric Steinbach Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Dachstein - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Dachstein

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dachstein Louise Morel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,35% 28,59% Jean-Frédéric Steinbach (Ballotage) Rassemblement National 22,65% 20,16% Philippe Meyer Les Républicains 20,41% 19,53% Martine Marchal-Minazzi Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,61% 16,72% Carine Hamm Régionaliste 5,60% 5,78% Sabrina Ritter Reconquête ! 2,93% 1,72% Véronique Grussi Ecologistes 2,86% 3,75% Bastien Macia Droite souverainiste 1,67% 2,50% Martial Debriffe Ecologistes 1,26% 1,25% René Camus Divers extrême gauche 0,66% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Dachstein Taux de participation 46,24% 43,81% Taux d'abstention 53,76% 56,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 45 135 647

Le résultat du premier round de l' élection législative à Dachstein est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1477 citoyens de Dachstein de la 6ème circonscription du Bas-Rhin. Le taux d'abstention s'élève à 56% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 6ème circonscription du Bas-Rhin. Reste encore à savoir si les électeurs des 78 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Dachstein. Louise Morel a engrangé 29% des voix dans la ville. Elle coiffe au poteau Jean-Frédéric Steinbach (Rassemblement National) et Philippe Meyer (Les Républicains) qui captent dans l'ordre 20% et 20% des votes.

Législatives 2022 à Dachstein : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,45% des votes au premier tour à Dachstein, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,98% et 14,43% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Dachstein avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60,08% des suffrages, laissant ainsi 39,92% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Comme partout dans le pays, les 1 822 votants de Dachstein (Bas-Rhin) seront amenés à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ?