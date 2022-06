Résultat de la législative à Deux-Grosnes : 2e tour en direct

19/06/22 18:48

Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Deux-Grosnes vont être dévoilés assez rapidement après la fermeture des 6 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra assez rapidement qui des candidats finalistes aura son billet pour l'Assemblée.

L'observation des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, 60,1% des personnes aptes à voter à Deux-Grosnes avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,12% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives atteignait 42,64% au second tour et 55,4% au second tour des législatives de 2012.

Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round des législatives, les habitants de Deux-Grosnes ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 37,18% des voix. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 20,85% et 17,46% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Deux-Grosnes. La candidature Les Républicains arrive en première place chez les 1360 citoyens de la 9ème circonscription du Rhône et résidant à Deux-Grosnes. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Deux-Grosnes. Les électeurs de 64 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention représente 47% des citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 9ème circonscription du Rhône. Alexandre Portier a obtenu 37% des votes au sein de la localité. Rémi Berthoux (Rassemblement National) et Mylène Dune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 21% et 17% des voix.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Deux-Grosnes (69) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28% des voix au premier tour à Deux-Grosnes. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?