Résultat des législatives à Deux-Grosnes - Election 2022 (69430) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2017, lors des législatives, sur les 589 inscrits sur les listes électorales à Deux-Grosnes, 60,1% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,12% pour le deuxième tour.

Les dynamiques nationales des dernières heures se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Deux-Grosnes dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 27,03% des voix à Deux-Grosnes, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 27,51% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,42% (contre à un peu moins de 22%).

Dans les 6 bureaux de vote de Deux-Grosnes, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 14,42% des suffrages il y a deux mois sur place. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,39% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 20,24% à Deux-Grosnes pour ce premier tour.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Deux-Grosnes (69) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28% des voix au premier tour à Deux-Grosnes. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?