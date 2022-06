Résultat de la législative à Dol-de-Bretagne : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dol-de-Bretagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Les électeurs de Dol-de-Bretagne ont jusqu'à 18 heures pour voter Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Dol-de-Bretagne et il y a encore du temps pour se lancer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 17 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dol-de-Bretagne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Ismaïl Ben Lahcen Divers Leïla Rosenstech Reconquête ! Jean-Luc Bourgeaux Les Républicains Stéphane Péan Divers Julien Delcourt Divers Christophe Fichet Divers centre Raoul Kuczyk Divers Étienne Gruenais Régionaliste Anne Le Gagne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Guivarc'h Nouvelle union populaire écologique et sociale Claude Béquignon Droite souverainiste Dylan Lemoine Rassemblement National Marie-Thérèse Drelon Ecologistes Jean-Michel Groisier Divers extrême gauche Eliane Leclercq Régionaliste Edouard Descottes Divers extrême gauche Nelly Ferriault Divers

Législatives 2022 à Dol-de-Bretagne : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant désigneront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35% des votes au premier tour à Dol-de-Bretagne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et celui qui fut le 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 20% et 19% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Dol-de-Bretagne gratifié de 64% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 36% des votes.