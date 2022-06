Résultat de la législative à Dombasle-sur-Meurthe : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dombasle-sur-Meurthe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Dombasle-sur-Meurthe ? Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Dombasle-sur-Meurthe avec 35,79% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,12%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,94% et Éric Zemmour à 6,44%. Néanmoins, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront certainement modifier cette donne à Dombasle-sur-Meurthe. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, a courru après les 20%. 14:30 - À Dombasle-sur-Meurthe, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À Dombasle-sur-Meurthe, l'un des facteurs essentiels des élections législatives sera immanquablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du gaz et du pétrole seraient capables d'éloigner les habitants de Dombasle-sur-Meurthe des urnes. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 75,11% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 74,83% au premier tour, c'est-à-dire 5 063 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Dombasle-sur-Meurthe, les chiffres de l'abstention lors des législatives 2022 seront un élément important Au cours des dernières années, les 9 884 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 60,33% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Dombasle-sur-Meurthe, à comparer avec une abstention de 52,63% pour le dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Dombasle-sur-Meurthe ? C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Dombasle-sur-Meurthe, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 11 candidats qui bataillent pour devenir député. Les 6766 inscrits de Dombasle-sur-Meurthe ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 8 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultat des élections législatives 2022 à Dombasle-sur-Meurthe

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dombasle-sur-Meurthe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Lucy Georges Reconquête ! Barbara Bertozzi Bievelot Nouvelle union populaire écologique et sociale Monir Bouguerra Divers Rémi Thiriet Divers gauche Dominique Bilde Rassemblement National Corinne Maillot Ecologistes Thibault Bazin Les Républicains Rachel Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Heilliette Divers extrême gauche Bertrand Ravailler Droite souverainiste Gregory Bihaki Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Dombasle-sur-Meurthe : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,8% des votes au premier tour à Dombasle-sur-Meurthe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25,1% et 15,9% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Dombasle-sur-Meurthe avec 54,0% des voix, laissant donc 46,0% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Dombasle-sur-Meurthe seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.