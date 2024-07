Résultat des législatives 2024 à Chanteheux (54300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Chanteheux, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a glanés le bloc au niveau du pays, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Chanteheux, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,17% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 14,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Chanteheux L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui se monte déjà à 22 points à Chanteheux entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Chanteheux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Chanteheux, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Chanteheux, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,98% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 34,56% pour Thibault Bazin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 63,60%. Thibault Bazin s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Dominique Bilde (Rassemblement National) déjà en avance avec 47,03% à Chanteheux aux législatives Dominique Bilde (Rassemblement National) a rassemblé 47,03% des suffrages à Chanteheux le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de la législative. Thibault Bazin (Les Républicains) et Barbara Bertozzi-Biévelot (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant 34,53% et 16,17% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est aussi Dominique Bilde qui arrivait en tête dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle dans son ensemble, avec cette fois 43,7%, devant Thibault Bazin avec 33,21% et Barbara Bertozzi-Biévelot avec 20,59%.

19:21 - Participation à Chanteheux : un sursaut par rapport au scrutin européen Au cours des dernières années, les 2 173 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Chanteheux, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 29,38%, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 45,46% dans la commune de Chanteheux. L'abstention était de 41,85% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention à Chanteheux va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives. Dans la ville, dimanche, 29,38% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,54% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,21% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,91% au premier tour et 55,05% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Chanteheux ? L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles serait notamment capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Chanteheux (54300).

17:29 - Chanteheux : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Chanteheux peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 17,78% des résidents sont des enfants, et 28,58% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2282,08 € par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 829 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,44%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chanteheux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,38% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.