En direct

19:31 - Quel résultat à Donnery pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Les votants de Donnery avaient donné 13,22% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,23% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,13% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - À Donnery, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines se répercuteront sans doute à Donnery au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Lors du dernier scrutin, à Donnery, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier round de l'élection présidentielle avec 33,89% des voix, devant Marine Le Pen à 23,92%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,22% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,47%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Donnery L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Donnery. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient notamment susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Donnery du vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,37% dans la commune. L'abstention était de 21,5% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Donnery ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des élections législatives de 2017, 56,25% des personnes en capacité de participer à une élection à Donnery avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 46,35% au deuxième tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.