Résultat de la législative à Donzère : en direct

12/06/22 17:19

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Donzère, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 469 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,94% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,99% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet détourner les habitants de Donzère des bureaux de vote.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Donzère ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la dernière échéance, à Donzère, Marine Le Pen atteignait la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 34,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,11%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 17,07% et Éric Zemmour, quatrième à 10,96%.

Comme partout en France, les 5 979 citoyens de Donzère (26) seront invités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 34% des votes au premier tour à Donzère. L'ex-députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20% et 17% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Donzère avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 61% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 39% des suffrages. Les votants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?